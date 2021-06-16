Карантин в Украине продлили до конца лета, но с ослаблениями: что разрешили

Кабинет министров Украины продлил карантин в Украине до 31 августа 2021 года. Также правительство приняло решение об ослаблении ограничений в стране.
Соответствующее решение было принято во время заседания Кабмина, сообщил источник РБК-Украина в правительстве.
Правительство официально приняло решение о продлении карантинных ограничений до 31 августа, только с ослаблениями.
Кроме того, во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что пока в стране действует "зеленый" уровень эпидопасности, контроль самоизоляции не будет проводиться, что позволит обновить приложение "Дий вдома".
Отметим, на прошлой неделе правительство приняло решение ослабить карантин в Украине. Вот что разрешили:
Напомним, Министерство здравоохранения выступало за продление карантина в Украине на лето.
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, в Украине должны оставить основные противоэпидемические ограничения - обязательность масок в общественных зданиях и в транспорте, а также ответственное отношение к соблюдению физической дистанции.
Отметим, в Украине улучшилась COVID-статистика. В стране второй день подряд чуть больше 1 тысячи новых заражений.
Кроме того, украинские ученые сообщили, что новая волна COVID-19 может начаться с востока Украины.