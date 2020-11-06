Карантин в Украине помогает не допустить 20 тысяч новых случаев COVID-19 на сутки, - Степанов

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Действующий карантин в Украине позволяет не допустить 20 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки. Также карантин позволяет подготовить медицинскую систему.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, показатель в 10 тысяч за сутки, который сейчас есть в Украине, лучше, чем в соседней Польше.

"Карантин, который у нас действует даже при несоблюдении правил позволяет сегодня иметь 10 тысяч, а не 20, как в соседней Польше. Это позволяет нам готовить медицинскую систему", - сказал Степанов.

Ранее глава Кабинета министров Денис Шмигаль заявил, что правительство не рассматривает введение тотального карантина.

Напомним, в Украине обновили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Страну поделили на две зоны: "красную" и "оранжевую".

Кстати, в новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 6 ноября впервые после освобождения из итальянской тюрьмы выступил нацгвардеец Виталий Маркив. Но основная тема выпуска - пришло ли время вводить локдаун в Украине и, конечно же, как выборы в США повлияют на судьбу нашей страны. Ответы на все вопросы дадут Арсен Аваков, Максим Степанов, Петр Порошенко, Давид Арахамия и другие представители политической элиты Украины.

Выпуск "Свободы слова Савика Шустера" от 6 ноября

Напомним, что на прошлой неделе в ток-шоу глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, может ли Украина потерять безвиз с Евросоюзом после скандала с Конституционным Судом.

Кулеба высказался о возможных последствиях решений, принятых КСУ

Также Министр юстиции Денис Малюська рассказал о кризисе, который возник из-за решения КСУ, и про антикоррупционную реформу в стране.

Денис Малюська рассказал об антикоррупционной реформе

А секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что координировать Конституционный Суд при принятии скандальных решений, могли представители России.

Россия приложила руку к скандалу вокруг КСУ

Кроме того, представитель ЕС в Украине Матти Маасикас прокомментировал кризис, в котором оказалась судебная система нашего государства.

Выступление представителя ЕС в Украине Матти Маасикаса

И, как всегда, не обошлось без горячих споров. В этот раз поскандалили в прямом эфире судья КСУ Игорь Слиденко и глава НАПК Александр Новиков.

Слиденко и Новиков поскандалили в прямом эфире