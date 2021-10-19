Карантин в Украине. "Оранжевая" зона расширилась: что изменилось
В Украине расширили "оранжевую" зону карантина. В эту зону попала Ровенская область.
"Красная" зона
В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне карантина теперь 14 областей и Киев. Это самая большая зона, к ней относятся:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Тернопольская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Ровенская.
"Желтая" зона
В этой зоне находятся пять регионов:
- Винницкая,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Киевская.