Карантин в Украине. "Оранжевая" зона расширилась: что изменилось

"Красная" зона

В зоне карантина с самыми жесткими ограничениями находятся 5 областей, а именно:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Херсонская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне карантина теперь 14 областей и Киев. Это самая большая зона, к ней относятся:

Киев,

Волынская область,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Тернопольская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская,

Ровенская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся пять регионов: