Карантин в Україні. "Помаранчева" зона розширилась: що змінилось
В Україні розширили "помаранчеву" зону карантину. В цю зону потрапила Рівненська область.
"Червона" зона
У зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають 5 областей, а саме:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
"Помаранчева" зона
У цій зоні карантину тепер 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Тернопільська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Рівненська.
"Жовта" зона
У цій зоні перебувають п'ять регіонів:
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Київська.