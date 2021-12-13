Карантин в Украине: "оранжевая" зона продолжает увеличиваться, а "желтая" - сокращаться

В Украине увеличилась "оранжевая" зона карантина. С сегодняшнего дня в ней находится три области.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сайт Минздрава .

"Желтая" зона

Вторые сутки подряд эта зона уменьшается. Сегодня выбыла еще и Одесская область. Сейчас в эту зону входят:

г. Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская. Черновицкая области.

"Красная" зона

В этой зоне без изменений после парада выхода областей на прошлой неделе. В ней находятся следующие регионы:

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская.

"Оранжевая" зона

Эта зона расширилась до трех областей и сегодня в ней находятся: