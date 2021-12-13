Карантин в Украине: "оранжевая" зона продолжает увеличиваться, а "желтая" - сокращаться
В Украине увеличилась "оранжевая" зона карантина. С сегодняшнего дня в ней находится три области.
"Желтая" зона
Вторые сутки подряд эта зона уменьшается. Сегодня выбыла еще и Одесская область. Сейчас в эту зону входят:
- г. Киев,
- Днепропетровская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская.
- Черновицкая области.
"Красная" зона
В этой зоне без изменений после парада выхода областей на прошлой неделе. В ней находятся следующие регионы:
- Винницкая,
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черниговская.
"Оранжевая" зона
Эта зона расширилась до трех областей и сегодня в ней находятся:
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Одесская области.