UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Карантин в Украине: "оранжевая" зона продолжает увеличиваться, а "желтая" - сокращаться

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине увеличилась "оранжевая" зона карантина. С сегодняшнего дня в ней находится три области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

"Желтая" зона

Вторые сутки подряд эта зона уменьшается. Сегодня выбыла еще и Одесская область. Сейчас в эту зону входят:

  1. г. Киев,
  2. Днепропетровская,
  3. Ивано-Франковская,
  4. Кировоградская,
  5. Луганская,
  6. Львовская,
  7. Полтавская,
  8. Ровенская,
  9. Тернопольская,
  10. Харьковская,
  11. Херсонская.
  12. Черновицкая области.

"Красная" зона

В этой зоне без изменений после парада выхода областей на прошлой неделе. В ней находятся следующие регионы:

  1. Винницкая,
  2. Волынская,
  3. Житомирская,
  4. Запорожская,
  5. Киевская,
  6. Николаевская,
  7. Сумская,
  8. Хмельницкая,
  9. Черкасская,
  10. Черниговская.

"Оранжевая" зона

Эта зона расширилась до трех областей и сегодня в ней находятся:

  • Донецкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская области.
Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин