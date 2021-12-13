Карантин в Україні: "помаранчева" зона продовжує збільшуватись, а "жовта" - скорочуватись

В Україні збільшилась "помаранчева" зона карантину. З сьогоднішнього дня у ній перебуває три області.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт МОЗ .

"Жовта" зона

Другу добу поспіль ця зона зменшується. Сьогодні вибула ще й Одеська область. Зараз в цю зону входять:

м. Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Херсонська. Чернівецька області.

"Червона" зона

У цій зоні без змін після параду виходу областей минулого тижня. В ній перебувають такі регіони:

Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська.

"Помаранчева" зона

Ця зона розширилась до трьох областей і сьогодні в ній перебувають: