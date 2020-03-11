Карантин в Украине: опубликовано решение Кабмина

Решение Кабинета министров Украины о карантине в стране из-за коронавируса было опубликовано 11 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.

Как сообщается, с целью предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и с учетом решения Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 10 марта 2020 Кабмин постановил:

Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории Украины карантин, запретив:

посещение учебных заведений ее соискателями;

проведение всех массовых мероприятий, в которых принимают участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

спортивные мероприятия разрешается проводить без участия зрителей (болельщиков).

Также Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, областным, Киевской городской государственным администрациям вместе с органами местного самоуправления обеспечить:

организацию выполнения и контроль за соблюдением на соответствующей территории требований этого постановления, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий;

представлять ежедневно Министерству здравоохранения информацию о проведении мероприятий по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 для ее обобщения и информирования Кабинета министров.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин в Украине из-за распространения коронавируса в мире. В частности, с 12 марта по 3 апреля во всех областях запрещены массовые собрания более 200 человек, будут закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил о мерах, которые предпринял Кабмин из-за карантина в Украине. Министр отметил, что ограничений относительно работы общественного транспорта в городах, автомобильного и железнодорожного транспорта не устанавливаются.