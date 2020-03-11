Карантин в Україні: опубліковано рішення Кабміну

Рішення Кабінету міністрів України про карантин в країні через коронавірус було опубліковано 11 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Як повідомляється, з метою запобігання розповсюдження на території України коронавіруса COVID-19 та з урахуванням рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 Кабмін постановив:

Установити з 12 березня по 3 квітня 2020 року на всій території України карантин, заборонивши:

відвідування навчальних закладів її здобувачами;

проведення всіх масових заходів, в яких беруть участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

спортивні заходи дозволяється проводити без участі глядачів (вболівальників).

Також Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській державній адміністрації разом з органами місцевого самоврядування забезпечити:

організацію виконання та контроль за додержанням на відповідній території вимог цієї постанови, своєчасним і повним проведенням профілактичних і протиепідемічних заходів;

подання щодня Міністерству охорони здоров'я інформацію про проведення заходів з запобігання поширення коронавірусу COVID-19 для її узагальнення та інформування Кабінету міністрів

Нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в Україні через поширення коронавірусу у світі. Зокрема, з 12 березня по 3 квітня в усіх областях заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

Крім того, міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив про заходи, які запровадив Кабмін через карантин в Україні. Міністр зазначив, що обмежень щодо роботи громадського транспорту в містах, автомобільного та залізничного транспорту не встановлюються.