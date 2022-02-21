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Карантин в Украине. В "красной" зоне пять областей, еще четыре - в "желтой"

Автор: РБК-Украина

В Украине по состоянию на 21 февраля пять областей находятся в "красной" зоне карантина. В этих регионах действуют ужесточенные эпидемические правила.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения.

На "красном" эпидемическом уровне находятся Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая областях. В этих регионах фиксируются проблемы с коэффициентом заражения коронавирусом и превышен уровень госпитализаций.

В "желтой" зоне карантина по-прежнему находятся Львовская, Полтавская. Харьковская и Черновицкая области. Все остальные регионы, в том числе и Киев, отнесены к "оранжевом" уровню эпидемического зонирования.

Напомним, что за минувшие сутки в Украине подтвердили более 13 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в стране замедлились темпы вакцинации против COVID-19. За сутки, 20 февраля, медики сделали всего 17 тысяч прививок.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКоронавирус