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Карантин в Україні. У "червоній" зоні п'ять областей, ще чотири - у "жовтій"

Автор: РБК-Україна

В Україні станом на 21 лютого п'ять областей перебувають у "червоній" зоні карантину. У цих регіонах діють посилені епідемічні правила.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

На "червоному" епідемічному рівні знаходяться Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська та Хмельницька областях. У цих регіонах фіксуються проблеми з коефіцієнтом зараження коронавірусом і перевищено рівень госпіталізацій.

У "жовтій" зоні карантину як і раніше знаходяться Львівська, Полтавська. Харківська та Чернівецька області. Всі інші регіони, в тому числі і Київ, віднесені до "помаранчевого" рівня епідемічного зонування.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні підтвердили понад 13 тисяч випадків зараження коронавірусом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у країні сповільнилися темпи вакцинації проти COVID-19. За добу, 20 лютого, медики зробили всього 17 тисяч щеплень.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинКоронавірус