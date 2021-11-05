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Карантин в Украине: в "красной" зоне больше всего областей, в "желтой" - только три

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Киев, Пятница 05 ноября 2021 09:03
Карантин в Украине: в "красной" зоне больше всего областей, в "желтой" - только три Фото: в "красной" зоне больше всего областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине в "красной" зоне находятся 15 областей и Киев. В "желтой" - три области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Карантин в Украине: в &quot;красной&quot; зоне больше всего областей, в &quot;желтой&quot; - только три

"Красная" зона

В этой зоне находятся 16 регионов:

  • Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.

"Оранжевая" зона

В этой зоне находятся 6 областей:

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Полтавская,
  • Харьковская,
  • Черкасская,
  • Черновицкая.

"Желтая" зона

В этой зоне три области:

  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Тернопольская.
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