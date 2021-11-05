Карантин в Украине: в "красной" зоне больше всего областей, в "желтой" - только три
Фото: в "красной" зоне больше всего областей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине в "красной" зоне находятся 15 областей и Киев. В "желтой" - три области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
"Красная" зона
В этой зоне находятся 16 регионов:
- Киев,
- Херсонская,
- Одесская,
- Запорожская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Сумская,
- Николаевская,
- Ровенская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Киевская,
- Луганская,
- Хмельницкая,
- Черниговская,
- Львовская.
"Оранжевая" зона
В этой зоне находятся 6 областей:
- Винницкая,
- Волынская,
- Полтавская,
- Харьковская,
- Черкасская,
- Черновицкая.
"Желтая" зона
В этой зоне три области:
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Тернопольская.