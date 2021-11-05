Карантин в Україні: у "червоній" зоні найбільше областей, у "жовтій" - тільки три
Фото: у "червоній" зоні найбільше областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні у "червоній" зоні перебувають 15 областей та Київ. У "жовтій" - три області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
"Червона" зона
У цій зоні перебувають 16 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська.
"Помаранчева" зона
В цій зоні перебувають 6 областей:
- Вінницька,
- Волинська,
- Полтавська,
- Харківська,
- Черкаська,
- Чернівецька.
"Жовта" зона
У цій зоні три області:
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Тернопільська.