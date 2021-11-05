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Карантин в Україні: у "червоній" зоні найбільше областей, у "жовтій" - тільки три

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Київ, П'ятниця 05 листопада 2021 09:03
Карантин в Україні: у "червоній" зоні найбільше областей, у "жовтій" - тільки три Фото: у "червоній" зоні найбільше областей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні у "червоній" зоні перебувають 15 областей та Київ. У "жовтій" - три області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Карантин в Україні: у &quot;червоній&quot; зоні найбільше областей, у &quot;жовтій&quot; - тільки три

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 16 регіонів:

  • Київ,
  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.

"Помаранчева" зона

В цій зоні перебувають 6 областей:

  • Вінницька,
  • Волинська,
  • Полтавська,
  • Харківська,
  • Черкаська,
  • Чернівецька.

"Жовта" зона

У цій зоні три області:

  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Тернопільська.
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