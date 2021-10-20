UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Карантин в Украине: в "красной" и "желтой" зонах по пять областей, другие - "оранжевые"

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в регионах. В "оранжевой" зоне находятся 14 областей и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находятся следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Херсонская.

Кроме того, Киевская школа экономики сообщила, что "красная" зона может расшириться еще на 4 области. Под угрозой попадания в эту зону:

  • Житомирская область,
  • Луганская область,
  • Сумская область,
  • Харьковская область.

"Оранжевая" зона

Это самая большая зона, к ней относятся:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Тернопольская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская,
  • Ровенская.

"Желтая" зона

В этой зоне находятся пять регионов:

  • Винницкая,
  • Кировоградская,
  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Киевская.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карантин