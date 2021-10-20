Карантин в Украине: в "красной" и "желтой" зонах по пять областей, другие - "оранжевые"
В Украине обновили данные о ситуации с коронавирусом в регионах. В "оранжевой" зоне находятся 14 областей и Киев.
"Красная" зона
В этой зоне находятся следующие области:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Одесская,
- Херсонская.
Кроме того, Киевская школа экономики сообщила, что "красная" зона может расшириться еще на 4 области. Под угрозой попадания в эту зону:
- Житомирская область,
- Луганская область,
- Сумская область,
- Харьковская область.
"Оранжевая" зона
Это самая большая зона, к ней относятся:
- Киев,
- Волынская область,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Тернопольская,
- Луганская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Харьковская,
- Хмельницкая,
- Черкасская,
- Черновицкая,
- Черниговская,
- Ровенская.
"Желтая" зона
В этой зоне находятся пять регионов:
- Винницкая,
- Кировоградская,
- Закарпатская,
- Полтавская,
- Киевская.