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Карантин в Україні: у "червоній" та "жовтій" зонах по п'ять областей, інші - "помаранчеві"

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оновили дані щодо ситуації з коронавірусом в регіонах. В "помаранчевій" зоні перебувають 14 областей та Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебувають такі області:

  • Дніпропетровська,
  • Донецька,
  • Запорізька,
  • Одеська,
  • Херсонська.

Крім того, Київська школа економіки повідомила, що "червона" зона може розширитися ще на 4 області. Під загрозою потрапляння до цієї зони:

  • Житомирська область,
  • Луганська область,
  • Сумська область,
  • Харківська область.

"Помаранчева" зона

Це найбільша зона, до неї відносяться:

  • Київ,
  • Волинська область,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Тернопільська,
  • Луганська,
  • Львівська,
  • Миколаївська,
  • Сумська,
  • Харківська,
  • Хмельницька,
  • Черкаська,
  • Чернівецька,
  • Чернігівська,
  • Рівненська.

"Жовта" зона

У цій зоні перебувають п'ять регіонів:

  • Вінницька,
  • Кіровоградська,
  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Київська.

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Карантин