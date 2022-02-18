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Карантин в Украине. Киев снова "оранжевый", а "желтая" зона сократилась

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Киев, Пятница 18 февраля 2022 08:52
Карантин в Украине. Киев снова "оранжевый", а "желтая" зона сократилась Фото: Киев стал "оранжевым" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сократилась "желтая" зона карантина. Киев перешел в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Сегодня в "желтой" зоне находятся Полтавская и Черновицкая области. А Киев, который был "желтый", перешел в "оранжевую" зону.

В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области. И ситуация в них не улучшается.

Все остальные регионы - "оранжевые".

Карантин в Украине. Киев снова &quot;оранжевый&quot;, а &quot;желтая&quot; зона сократилась

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом почти 35 тысяч человек.

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