Карантин в Украине. Киев снова "оранжевый", а "желтая" зона сократилась
Фото: Киев стал "оранжевым" (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине сократилась "желтая" зона карантина. Киев перешел в "оранжевую" зону.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Сегодня в "желтой" зоне находятся Полтавская и Черновицкая области. А Киев, который был "желтый", перешел в "оранжевую" зону.
В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области. И ситуация в них не улучшается.
Все остальные регионы - "оранжевые".