Карантин в Украине. Киев снова "оранжевый", а "желтая" зона сократилась

В Украине сократилась "желтая" зона карантина. Киев перешел в "оранжевую" зону.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Минздрава .

Сегодня в "желтой" зоне находятся Полтавская и Черновицкая области. А Киев, который был "желтый", перешел в "оранжевую" зону.

В "красной" зоне карантина Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская, Хмельницкая области. И ситуация в них не улучшается.

Все остальные регионы - "оранжевые".