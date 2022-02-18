Карантин в Україні. Київ знову "помаранчевий", а "жовта" зона скоротилась
Фото: Київ став "помаранчевим" (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Київ перейшов в "помаранчеву" зону.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Сьогодні в "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Чернівецька області. А Київ, який був "жовтий" перейшов у "помаранчеву" зону.
У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області. І ситуація у них не покращується.
Всі інші регіони - "помаранчеві".