Карантин в Україні. Київ знову "помаранчевий", а "жовта" зона скоротилась

В Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Київ перейшов в "помаранчеву" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Сьогодні в "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Чернівецька області. А Київ, який був "жовтий" перейшов у "помаранчеву" зону.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області. І ситуація у них не покращується.

Всі інші регіони - "помаранчеві".