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Карантин в Україні. Київ знову "помаранчевий", а "жовта" зона скоротилась

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Київ, П'ятниця 18 лютого 2022 08:52
Карантин в Україні. Київ знову "помаранчевий", а "жовта" зона скоротилась Фото: Київ став "помаранчевим" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні скоротилась "жовта" зона карантину. Київ перейшов в "помаранчеву" зону.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Сьогодні в "жовтій" зоні перебувають Полтавська та Чернівецька області. А Київ, який був "жовтий" перейшов у "помаранчеву" зону.

У "червоній" зоні карантину Закарпатська, Івано-Франківська, Луганська, Рівненська, Хмельницька області. І ситуація у них не покращується.

Всі інші регіони - "помаранчеві".

Карантин в Україні. Київ знову &quot;помаранчевий&quot;, а &quot;жовта&quot; зона скоротилась

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом майже 35 тисяч людей.

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