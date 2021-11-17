Карантин в Украине: Киев и 17 областей остаются "красными"

В Украине находятся в "красной" зоне Киев и 17 областей. Самая маленькая зона - "желтая", в ней только две области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
В этой зоне находятся 18 регионов:
Отметим, Винницкая область переходит в "красную" зону с 18 ноября. Вместе с тем, в Кабмине сообщили, что Херсонская и Луганская области могут выйти из этой зоны.
Кроме того, в KSE назвали 4 области, которые могут покинуть "красную" зону первыми. Это Запорожская, Киевская, Луганская и Одесская области.
В этой зоне 5 регионов:
В этой зоне Тернопольская и Кировоградская области.