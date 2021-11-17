Карантин в Україні: Київ та 17 областей залишаються "червоними"

"Червона" зона

У цій зоні перебувають 18 регіонів:

Київ, Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська., Волинська Черкаська.

Зазначимо, Вінницька область переходить в "червону" зону з 18 листопада. Разом з тим, у Кабміні повідомили, що Херсонська та Луганська області можуть вийти з цієї зони.

Крім того, у KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими. Це Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області.

"Помаранчева" зона

У цій зоні 5 регіонів:

Вінницька, Полтавська, Харківська, Закарпатська, Чернівецька.

"Жовта" зона

В цій зоні Тернопільська та Кіровоградська області.