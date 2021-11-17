Карантин в Україні: Київ та 17 областей залишаються "червоними"

В Україні перебувають в "червоній" зоні Київ та 17 областей. Найменша зона - "жовта", у ній тільки дві області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
У цій зоні перебувають 18 регіонів:
Зазначимо, Вінницька область переходить в "червону" зону з 18 листопада. Разом з тим, у Кабміні повідомили, що Херсонська та Луганська області можуть вийти з цієї зони.
Крім того, у KSE назвали 4 області, які можуть залишити "червону" зону першими. Це Запорізька, Київська, Луганська і Одеська області.
У цій зоні 5 регіонів:
В цій зоні Тернопільська та Кіровоградська області.