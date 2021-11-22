Карантин в Украине: в двух "красных" областях полностью стабилизировались показатели

В двух "красных" областях стабилизировали показатели по коронавирусу - Луганской и Львовской. Однако, они пока находятся в "красной" зоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным Минздрава, в двух областях полностью стабилизировались показатели Минздрава - Львовской и Луганской областях. В Черкасской области только один показатель не в норме - коэффициент выявления случаев, в Одесской и Донецкой областях - уровень госпитализаций.
В этой зоне находятся 19 регионов:
В этой зоне 3 региона:
В этой зоне: