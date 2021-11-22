Карантин в Україні: у двох "червоних" областях повністю стабілізувались показники

У двох "червоних" областях стабілізували показники по коронавірусу - Луганській та Львівській. Втім, вони поки перебувають у "червоній" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу МОЗ.
За даними МОЗ, у двох областях повністю стабілізувались показники МОЗ - Львівській та Луганській областях. У Черкаській області тільки один показник не в нормі - коефіцієнт виявлення випадків, в Одеській та Донецькій областях - рівень госпіталізацій.
У цій зоні перебувають 19 регіонів:
У цій зоні 3 регіони:
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