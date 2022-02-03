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Карантин в Украине: по две области в "красной" и "желтой" зонах, другие - "оранжевые"

Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня большинство областей Украины находятся в "оранжевой" зоне карантина. По две области - в "желтой" и "красной" зонах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минздрава.

В "красной" зоне карантина - Ивано-Франковская и Ровенская области.

В "желтой" - Полтавская и Кировоградская.

Все другие области находятся в "оранжевой" зоне, но часть из них под угрозой введения локдауна. В частности, речь идет о Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 39 620 человек - это максимум за все время пандемии.

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