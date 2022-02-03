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Карантин в Україні: по дві області в "червоній" та "жовтій" зонах, інші - "помаранчеві"

Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні більшість областей України перебувають в "помаранчевій" зоні карантину. По дві області - в "жовтій" та "червоній" зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.

В "червоній" зоні карантину - Івано-Франківська та Рівненська області.

В "жовтій" - Полтавська та Кіровоградська.

Всі інші області перебувають в "помаранчевій" зоні, але частина з них під загрозою введення локдауну. Зокрема, мова йде про Вінницьку, Волинську, Донецьку, Житомирську, Закарпатську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаїську, Одеську, Сумську, Харківську, Хмельницьку області.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу заразились коронавірусом 39 620 людей - це максимум за весь час пандемії.

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