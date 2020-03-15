Карантин в Украине: через какие КПВВ можно вернуться из Европы

Фото: КПВВ на Донбассе (kmu.gov.ua)

ГТС представила интерактивную карту открытых и закрытых КПВВ

Государственная таможенная служба разработала интерактивную карту, на которой отметила все пункты пропуска - закрытые и открытые, согласно распоряжению Кабинета министров по предотвращению занесения и распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Новой таможни" в Facebook.

Кроме того, в ГТС сообщили, через которые КПВВ можно вернуться в Украину из Европы.

Из Польши

Только на автомобиле через ПП "Рава-Русская" и ПП "Краковец". Самолетом, поездом или автобусом нельзя.

Из Словакии

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте. Самолетом, поездом или автобусом нельзя.

Из Венгрии

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом (до 17 марта 00:00), автобусом или самолетом.

Из Молдовы

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом или автобусом. Самолетом нельзя.

По Беларуси

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом.

Румынии

Через автомобильные пункты пропуска, указанные на карте, а также поездом, автобусом или самолетом. Укажите, что автомобильный ПП "Солотвино" закрыт.

В ГМС сообщили, что грузовых перевозок ограничения не касаются.

Напомним, командование ООС ограничило работу контрольных пунктов въезда-выезда в Донецкой области. Таким образом, период с 16 марта по 3 апреля работа КПВВ в Донецкой области будет ограничено в обоих направлениях.

Кроме того, с 16 марта пересечение КПВВ "Станица Луганская" будет запрещено в обоих направлениях. Запрет продлится 2 недели.