Карантин в Україні: через які КПВВ можна повернутися з Європи

Фото: КПВВ на Донбасі (kmu.gov.ua)

ДМС представила інтерактивну мапу відкритих і закритих КПВВ

Державна митна служба розробила інтерактивну мапу, на якій відмітила усі пункти пропуску - закриті й відкриті, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів щодо запобігання занесенню і поширенню коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Нової митниці" у Facebook.

Крім того, у ДМС повідомили, через які КПВВ можна повернутися до України з Європи.

З Польщі

Лише на автомобілі через ПП "Рава-Руська" та ПП "Краківець". Літаком, потягом чи автобусом неможна.

Зі Словаччини

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті. Літаком, потягом чи автобусом неможна.

З Угорщини

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом (до 17 березня 00:00), автобусом чи літаком.

З Молдови

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом чи автобусом. Літаком неможна.

З Білорусі

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком.

З Румунії

Через автомобільні пункти пропуску, зазначені на карті, а також потягом, автобусом чи літаком. Зазначте, що автомобільний ПП "Солотвино" закритий.

У ДМС повідомили, що вантажних перевезень обмеження не стосуються.

Нагадаємо, командування ООС обмежило роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду в Донецькій області. Таким чином, період з 16 березня по 3 квітня робота КПВВ у Донецькій області буде обмежена в обох напрямках.

Крім того, з 16 березня перетин КПВВ "Станиця Луганська" буде заборонено в обох напрямках. Заборона триватиме 2 тижні.