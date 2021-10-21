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Карантин в Тернопольской области ужесточили: что изменилось

Автор: Анастасия Рокитна

В Тернопольской области сегодня усилили карантин. Новые ограничения, в частности, касают перевозок.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Тернопольской ОГА.

Заведения общественного питания, спортивные залы, продовольственные и непродовольственные рынки, магазины, государственные структуры, а также проведение массовых мероприятий невозможно в случае:

  • отсутствия 100% вакцинации,
  • или отрицательного ПЦР тест на COVID-19, не более чем за 72 часа,
  • или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, не более, как 42 часа,
  • или документ от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.

Эти правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров. Так без этих документов невозможно будет переехать в другой район области.

Карантин усиливают из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных исходов от COVID-19.

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Тернопольская областьКарантин