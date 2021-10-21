Карантин в Тернопільській області посилили: що змінилось

У Тернопільській області сьогодні посилили карантин. Нові обмеження, зокрема, стосують перевезень.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Тернопільської ОДА.
Заклади громадського харчування, спортивні зали, продовольчі і непродовольчі ринки, крамниці, державні структури, а також проведення масових заходів неможливо у разі:
Ці правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів. Так без цих документів неможливо буде переїхати в інший район області.
Карантин посилюють через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.