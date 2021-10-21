Карантин в Тернопольской области ужесточили: что изменилось
Фото: карантин в Тернопольской области усилили (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Тернопольской области сегодня усилили карантин. Новые ограничения, в частности, касают перевозок.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Тернопольской ОГА.
Заведения общественного питания, спортивные залы, продовольственные и непродовольственные рынки, магазины, государственные структуры, а также проведение массовых мероприятий невозможно в случае:
- отсутствия 100% вакцинации,
- или отрицательного ПЦР тест на COVID-19, не более чем за 72 часа,
- или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, не более, как 42 часа,
- или документ от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.
Эти правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров. Так без этих документов невозможно будет переехать в другой район области.
Карантин усиливают из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных исходов от COVID-19.