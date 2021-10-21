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Карантин в Тернопільській області посилили: що змінилось

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Тернопіль, Четвер 21 жовтня 2021 12:03
Карантин в Тернопільській області посилили: що змінилось Фото: карантин в Тернопільській області посилили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Тернопільській області сьогодні посилили карантин. Нові обмеження, зокрема, стосують перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Тернопільської ОДА.

Заклади громадського харчування, спортивні зали, продовольчі і непродовольчі ринки, крамниці, державні структури, а також проведення масових заходів неможливо у разі:

  • відсутності 100% вакцинації,
  • або негативного ПЛР тест на COVID-19, не більше як за 72 години,
  • чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, не більше, як 42 години,
  • або документ від лікаря щодо протипоказань вакцинації у працівників та відвідувачів закладів.

Ці правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів. Так без цих документів неможливо буде переїхати в інший район області.

Карантин посилюють через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.

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