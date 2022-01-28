На карантин. Стефанчук закрыл шестую сессию Рады: как будут работать нардепы

Сегодня, 28 января завершилась шестая сессия Верховной рады девятого созыва. Нардепы уходят на карантин из-за вспышки коронавируса до 15 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания.
"Очередная седьмая сессия Верховной рады Украины начнет свою работу во вторник 1 февраля 2022 года в 10:00. Шестую сессию Верховной рады Украины девятого созыва объявляю закрытой", - сказал спикер ВР Руслан Стефанчук.
Впрочем, на следующей неделе, 31 января состоится заседание согласительного совета, после чего 1 февраля откроется очередная сессия и состоится пленарное заседание.
Однако, уже на следующий день нардепы продолжат работу в комитетах, фракциях и группах (со 2 по 4 февраля).
В частности, работа парламентариев в таком же режиме продлится и на неделе с 7 по 11 февраля. Следующая пленарная неделя начнется 14 февраля с согласительного совета, а уже 15-18 февраля состоятся пленарные заседания.
Стоит отметить, что сегодня была самая короткая повестка дня в девятом созыве Рады. Нардепы не работали в режиме пленарных заседаний, они заслушали министров и зачитывали депутатские запросы.
Напомним, решение о переносе пленарных заседаний на середину февраля Рада приняла вчера, 27 января.
Ранее стало известно, что только во фракции "Слуга народа" заболели около 20 нардепов также COVID заразились более 40 сотрудников Аппарата Рады.