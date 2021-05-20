Карантин не помеха. Сколько стоит кофейня в Киеве и что нужно знать об этом бизнесе

Ужесточение локдауна в начале этого года не испугало инвесторов, решивших открывать заведения общественного питания. За четыре месяца этого года в Киеве открылось около 50 заведений, из которых 15 - кофейни.
Об этом РБК-Украина рассказала генеральный директор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова.
Кофейни - самый динамично развивающийся сегмент ресторанного бизнеса, добавила эксперт.
Если бы американская сеть кофеен Starbucks решила выйти на украинский рынок, здесь бы она столкнулась с сильной конкуренцией. Только в Киеве работает уже несколько сотен кофеен.
Украинцы требовательны к качеству напитка, но готовы за него платить. Средняя цена чашки капучино в кофейнях Украины выросла на 10% - с 34 гривен в 2019 году до 38 гривен в 2020 году, сказано в исследовании компании по автоматизации заведений Poster. Из-за конкуренции рестораторы и владельцы кофеен вынуждены сдерживать цены, несмотря на прошлогоднюю девальвацию гривны. Средний чек в кофейнях также вырос незначительно - на 11% - с 47 гривен в 2019 году до 53 гривен в 2020 году (медианное значение).
"Цена на кофе в наших заведениях в 2020 году практически не изменилась. Цены выросли в основном только на кондитерские изделия. Многие ингредиенты в их составе - импортные. Локдауны в разных странах сказались на стоимости и сроках импорта, поэтому цена на "кондитерку" выросла где-то на 5-15%", - рассказывает партнер First Point Espresso Bar в Киеве Давид Гороховский.
Кофейный бизнес привлекает инвесторов по нескольким причинам. Одна из них, говорит Насонова, это относительно небольшой объем инвестиций. Стать владельцем своего небольшого бизнеса можно за 20-30 тысяч долларов.
Кроме того, этот бизнес кажется простым. Нужно пройти непродолжительные по времени курсы и научиться готовить напитки, ввести в ассортимент хлебобулочные изделия и десерты.
"Сейчас существует тренд на превращение кофеен в городские кафе, где помимо "спешелти" кофе предлагают еду и даже алкоголь. Первые маячки этого процесса появились еще около двух лет назад, когда кофейни стали добавлять в меню одну-две позиции еды: авокадо-тост, сладкую и соленую овсянку, яйца Бенедикт. Сейчас много кофеен сразу открываются с полноценным меню", - объясняет Давид Гороховский.
Конечно, далеко не все новые заведения становятся успешными. Примерно каждая вторая новая кофейня в этом бизнесе закрывается в первый год работы. И зачастую это происходит из-за главной ошибки начинающих рестораторов - неправильно подобранного места.
Кофейню лучше всего открывать в местах с большими транспортными потоками - возле парков, остановок общественного транспорта или выходов из метро. И речь не идет только о центральной части города, говорит Ольга Насонова. Наоборот, многие новые заведения открывают как раз в спальных микрорайонах, где из-за удаленной работы становится больше посетителей.
Напомним, во Франции барам, кафе и ресторанам впервые с октября 2020 года разрешили открывать летние террасы для посетителей.