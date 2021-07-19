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Как карантин отразился на качестве школьного обучения: ответ социолога

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 12:51
Как карантин отразился на качестве школьного обучения: ответ социолога Фото: социолог Элла Либанова (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Социолог Элла Либанова рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на качество школьного обучения. Больше дистанционное обучение отразилось на младших школьниках.

Об этом сообщила в интервью для РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, старший школьник, если мотивирован учиться, то компенсирует то, что не усвоил во время занятия. Если не мотивирован, то хоть ходит в школу, хоть не ходит в школу - толк один, считает социолог.

"А вот младшего школьника, который посещает школу, контактирует с учителем во время урока, можно мотивировать, заинтересовать, наконец, заставить. Потом уже ты его не заставишь, но в младшей школе можно. Плюс к тому же младший школьник не в состоянии в онлайне учиться", - сообщила она.

По словам Либановой, дистанционное образование имеет право на существование в высших учебных заведениях, где люди мотивированы, где есть возможность включить лекцию какого-то выдающегося профессора.

Напомним, в Украине школьники будут сдавать государственную итоговую аттестацию в 2022 году, и Министерство образования и науки уже подготовило перечень предметов, по которым будут проводить проверку знаний в следующем учебном году.

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