Как карантин отразился на качестве школьного обучения: ответ социолога

Об этом сообщила в интервью для РБК-Украина директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, старший школьник, если мотивирован учиться, то компенсирует то, что не усвоил во время занятия. Если не мотивирован, то хоть ходит в школу, хоть не ходит в школу - толк один, считает социолог.

"А вот младшего школьника, который посещает школу, контактирует с учителем во время урока, можно мотивировать, заинтересовать, наконец, заставить. Потом уже ты его не заставишь, но в младшей школе можно. Плюс к тому же младший школьник не в состоянии в онлайне учиться", - сообщила она.

По словам Либановой, дистанционное образование имеет право на существование в высших учебных заведениях, где люди мотивированы, где есть возможность включить лекцию какого-то выдающегося профессора.