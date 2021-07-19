Як карантин позначився на якості шкільного навчання: відповідь соціолога

Про це повідомила в інтерв'ю для РБК-Україна директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, старший школяр, якщо мотивований вчитися, якось компенсує те, що не засвоїв під час заняття. Якщо не мотивований, то хоч ходить в школу, хоч не ходить в школу - толк один, вважає соціолог.

"А ось молодшого школяра, який відвідує школу, контактує з учителем під час уроку, можна мотивувати, зацікавити, нарешті, змусити. Потім вже ти його не змусиш, але в молодшій школі можна. Плюс до того ж молодший школяр не в змозі в онлайні вчитися", - повідомила вона.

За словами Лібанової, дистанційна освіта має право на існування у вищих навчальних закладах, де люди мотивовані, де є можливість включити лекцію якогось видатного професора.