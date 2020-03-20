Карантин в ОРДЛО могут ввести со следующей недели, - правозащитники

На оккупированном Донбассе из-за пандемии коронавируса на следующей неделе могут ввести частичный карантин. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Санитарная блокада: как неподконтрольный Донбасс закрывают на карантин".

Отметим, на сегодня главари самопровозглашенных "республик" отрицают наличие коронавируса на оккупированных территориях, при этом работают учебные заведения и продолжаются массовые мероприятия. По данным "Восточной правозащитной группы", частичный карантин там могут ввести только со следующей недели, но к пандемии в оккупированных районах не готовы.

Напомним, ранее сообщалось, что начиная с полуночи 21 марта, так называемая "ДНР" полностью перекрывает линию разграничения. До этой даты у местных жителей еще есть возможность выехать на подконтрольную часть Украины при наличии соответствующей постоянной регистрации.

РБК-Украина писало, что в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей нет тестов для выявления коронавируса. При этом только за последнюю неделю там с подозрением на пневмонию госпитализировали более 90 человек.