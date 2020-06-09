Карантин обнажил системные проблемы благотворительных фондов Украины, - исследование

Фото: благотворительность в Украине (cnn.com)

Сотрудничество благотворительного сектора и государства улучшилось, но все еще вызывает немало нареканий

Эпидемия COVID-19, а также карантин, который продолжается в стране более двух месяцев, подчеркнул системные проблемы, которые есть у благотворительных фондов Украины.

Об этом говорится в исследовании "Благотворительность в условиях коронавируса", проведенного агентством "Социоинформ" по заказу благотворительного фонда Zagoriy Foundation.

По словам опрошенных представителей благотворительных организаций, сотрудничество благотворительного сектора и государства улучшилось, но все еще вызывает немало нареканий.

"Официальные учреждения склонны перекладывать свои проблемы и недоработки на благотворительный сектор. Это касается не только обеспечения медиков и больниц в период пандемии, над чем сегодня активно работают фонды и волонтерские объединения, но и работы на постоянных направлениях. Кроме того, и ранее координация работы государственных структур с благотворительными фондами была слабой. Например, когда соответствующие департаменты госорганов месяцами собирают информацию, необходимую благотворительным организациям для построения эффективной работы. А в период карантина - практически такая работа полностью прекратилась", - отмечают респонденты.

Также в отчете говорится, что более заметными стали проблемы с институциональной культурой благотворительных организаций.

"Многие переключают внимание и усилия на трендовые направления ради пиара, забывая о своей миссии. Безусловно, это вредит бенефициарам, которые рассчитывали на постоянную помощь", - отмечается в документе.

Еще одной из проблем, с которыми столкнулись благотворительные фонды за время карантина, стало сокращение финансирования в результате падения экономики и снижения доходов населения.

"В период карантина резко вырос запрос на гуманитарную помощь, тогда как поступления от населения и малого бизнеса, которые часто шли на эти цели, быстро сокращаются. Люди и бизнес не уверены в завтрашнем дне, а, следовательно, стараются не тратить лишнего. Также у благотворителей появились дополнительные статьи расходов, например, на средства защиты работников и бенефициаров. Поскольку эти средства выросли в цене, то в благотворительные фонды доходит меньше помощи в денежном эквиваленте", - говорится в отчете.

Кроме того, как свидетельствуют опрошенные представители благотворительных фондов, произошло существенное смещение приоритетов жертвователей. Речь идет об увеличении финансирования проектов, ориентированных на преодоление последствий пандемии коронавируса. Это в свою очередь приводит к недофинансированию проектов, направленных на другие цели: культуру, образование, развитие гражданского общества и тому подобное.

Еще одним вызовом, по мнению опрошенных представителей благотворительных организаций, стал рост волонтерских инициатив без четкой структуры, а также "серых" фондов, которые не отчитываются за полученные средства.

"Рост числа волонтерских инициатив, несмотря на положительный на первый взгляд характер, может иметь ряд негативных последствий. Волонтерская инициатива часто является любительской: она оттягивает ресурс с рынка профессиональных благотворительных организаций, которые уже имеют отработанные за годы процессы, качественные базы данных нуждающихся, и тратит его по своему усмотрению - часто нерационально из-за нехватки опыта и непонимания потребностей рынка. Кроме того, волонтерские инициативы часто не отчитываются о потраченных средствах, что подрывает доверие общества к сфере благотворительности в целом", - отмечается в отчете.

Напомним, благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации масштабных благотворительных проектов. Zagoriy Foundation системно внедряет накопленный поколениями семьи Загорий опыт благотворительности, - что позволяет делать впечатляющий вклад в развитие Украины. Приоритетным направлением деятельности Фонда является развитие культуры благотворительности.

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Автор: РБК-Украина