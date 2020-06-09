Карантин оголив системні проблеми благодійних фондів України, - дослідження

Фото: благодійність в Україні (cnn.com)

Співпраця благодійного сектора і держави покращилася, але все ще викликає чимало нарікань

Епідемія COVID-19, а також карантин, який триває в країні понад два місяці, - виявив системні проблеми, які є у благодійних фондів України.

Про це йдеться в дослідження "Благодійність в умовах коронавірусу", проведеного агентством "Соціоінформ" на замовлення благодійного фонду Zagoriy Foundation.

За словами опитаних представників благодійних організацій, співпраця благодійного сектора і держави покращилася, але все ще викликає чимало нарікань.

"Офіційні установи схильні перекладати свої проблеми та недоробки на благодійний сектор. Це стосується не тільки забезпечення медиків і лікарень в період пандемії, над чим сьогодні активно працюють фонди та волонтерські об'єднання, але і роботи на постійних напрямках. Крім того, і раніше координація роботи державних структур з благодійними фондами була слабкою. Наприклад, коли відповідні департаменти держорганів місяцями збирають інформацію, необхідну благодійним організаціям для побудови ефективної роботи. А в період карантину - практично така робота повністю закінчена", - зазначають респонденти.

Також у звіті говориться, що більш помітними стали проблеми з інституційною культурою благодійних організацій.

"Багато хто звертає увагу і зусилля на трендові напрямки заради піару, забуваючи про свою місію. Безумовно, це шкодить бенефіціарам, які розраховували на постійну допомогу", - наголошується в документі.

Ще однією з проблем, з якими зіткнулися благодійні фонди за час карантину, стало скорочення фінансування в результаті падіння економіки та зниження доходів населення.

"У період карантину різко зріс запит на гуманітарну допомогу, тоді як надходження від населення та малого бізнесу, які часто йшли на ці цілі, швидко скорочуються. Люди й бізнес не впевнені в завтрашньому дні, а, отже, намагаються не витрачати зайвого. Також у благодійників з'явилися додаткові статті витрат, наприклад, на засоби захисту працівників та бенефіціарів. Оскільки ці кошти зросли в ціні, то у благодійні фонди доходить менше допомоги у грошовому еквіваленті", - йдеться у звіті.

Крім того, як свідчать опитані представники благодійних фондів, сталося істотне зміщення пріоритетів жертводавців. Йдеться про збільшення фінансування проектів, орієнтованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу. Це своєю чергою призводить до недофінансування проектів, спрямованих на інші цілі: культуру, освіту, розвиток громадянського суспільства тощо.

Ще одним викликом, на думку опитаних представників благодійних організацій, стало зростання волонтерських ініціатив без чіткої структури, а також "сірих" фондів, які не звітують за отримані кошти.

"Зростання числа волонтерських ініціатив, попри позитивний на перший погляд характер, може мати ряд негативних наслідків. Волонтерська ініціатива часто є аматорською: вона відтягує ресурс з ринку професійних благодійних організацій, які вже мають відпрацьовані за роки процеси, якісні бази даних нужденних, і витрачає його на свій розсуд - часто нераціонально через брак досвіду і нерозуміння потреб ринку. Крім того, волонтерські ініціативи часто не звітують про витрачені засоби, що підриває довіру суспільства до сфери благодійності в цілому", - наголошується у звіті.

Нагадаємо, благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною і Володимиром Загорій для реалізації масштабних благодійних проектів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва, - що дозволяє робити вражаючий внесок у розвиток України. Пріоритетним напрямком діяльності Фонду є розвиток культури благодійності.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна