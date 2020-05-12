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Карантин во Львове: представители бизнеса вышли на протесты

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 11:24
Карантин во Львове: представители бизнеса вышли на протесты
Иллюстративное фото (varta1.com.ua)

Бизнес во Львове протестует против карантина

Представители бизнеса вышли на протесты против карантина во Львове, местные предприниматели просят дать возможность работать. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что несколько десятков предпринимателей пришли под стены мэрии Львова с требованием разблокировать деятельность микробизнеса. В частности, они возмущены решением местной власти ограничиться частичным смягчением карантина.

Представители бизнеса требуют:

  • срочно инициировать решение Львовского горсовета об отмене запрета деятельности микропредприятий во Львове, включая промышленные рынки при условии соблюдения санитарно-гигиенических норм;
  • разблокировать деятельность транспорта во Львове с соблюдением карантинных требований.

Опубліковано Романом Процем Вівторок, 12 травня 2020 р.

Напомним, сегодня стало известно, что Львов принял решение об открытии парикмахерских и салонов красоты, а также частных стоматологических кабинетов. В то же время на выходных было принято решение, что смягчение карантина в городе начнется с 15 мая. Решение касается, в том числе, магазинов одежды и обуви.

На прошлой неделе мэр Андрей Садовой заявил, что Львов снова закроет все летние площадки после трех нарушений.

Теги Новости Украины Львовпротесткарантин
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