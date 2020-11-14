ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Карантин в Киеве: полиция возбудила дело из-за работы спорткомплекса

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве правоохранители возбудили уголовное дело из-за спорткомплекса в Подольском районе, который работал, несмотря на карантин выходного дня. Также полиция составила административный протокол.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что администрация заведения, несмотря разъяснение правоохранителями действующего законодательства, отказалась прекратить работу спорткомплекса. Рейдовую группу полиции внутрь заведения также не пустили.

"В результате составлен административный протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Также по данному факту начато уголовное производство по ст. 325 Уголовного кодекса Украины", - рассказали в МВД.

Самые читаемые новости

В Подольском управлении полиции отказались рассказать РБК-Украина, какое именно заведение нарушало карантинные ограничения.

Напомним, сегодня в Украине, в частности в Киеве, начал действовать так называемый карантин выходного дня. Он будет действовать до 00:00 понедельника. В этот период, в частности, запрещается работа спортзалов, фитнес-центров и бассейнов.

Напомним, накануне начала карантина в полиции решили увеличить количество рейдовых групп, которые контролируют соблюдение ограничений.

Как проходит карантин выходного дня в Украине, вы можете узнать в онлайне РБК-Украина.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Киевполицияспортивный комплекс