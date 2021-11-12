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Карантин в Киеве: Кличко рассказал, когда ослабят ограничения

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 09:19
Карантин в Киеве: Кличко рассказал, когда ослабят ограничения Фото: в Киеве ослабят карантин, когда заболеваемость станет COVID-19 меньше (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти примут решение ослабить карантинные меры, когда динамика заболеваемости COVID-19 пойдет на спад. Однако пока говорить об этом рано, потому что количество случаев инфицирования растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам городского главы, на сегодняшний день в больницах Киева койки заполнены на 70%. Также практически переполнены пациентами палаты интенсивной терапии.

"Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе. Мы сегодня делаем все возможное, чтобы этого не допустить. Больницы снабжены кислородом, медикаментами, средствами защиты. Город выплачивает медикам надбавки", - сказал Кличко.

Он также добавил, что после введения жестких карантинных мер жители столицы начали массово вакцинироваться. Сейчас в Киеве это можно сделать в 143 пунктах.

Кроме того, мэр прокомментировал информацию о дистанционном обучении в школах. По его словам, такие меры ввели по рекомендациям медиков и эпидемиологов.

"Мы не можем рисковать здоровьем детей, а также их семей и близких. Потому что многие дети переносят вирус даже бессимптомно, но могут заразить близкое окружение. А это увеличение количества больных среди взрослых. Мы стараемся минимизировать контакты между учащимися", - отметил Кличко.

Напомним, с 13 ноября ужесточат карантин в Киевской области.

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