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Карантин у Києві: Кличко розповів, коли послаблять обмеження

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Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 09:19
Карантин у Києві: Кличко розповів, коли послаблять обмеження Фото: у Києві послаблять карантин, коли захворюваність стане COVID-19 меншою (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада прийме рішення послабити карантинні заходи, коли динаміка захворюваності COVID-19 піде на спад. Однак поки що говорити про це рано, тому що кількість випадків інфікування зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

За словами міського голови, на сьогоднішній день у лікарнях Києва ліжка заповнені на 70%. Також практично переповнені пацієнтами палати інтенсивної терапії.

"Якщо у нас відбудеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи. Ми сьогодні робимо все можливе, щоб цього не допустити. Лікарні забезпечені киснем, медикаментами, засобами захисту. Місто виплачує медикам надбавки", - сказав Кличко.

Він також додав, що після запровадження жорстких карантинних заходів мешканці столиці почали масово вакцинуватися. Зараз у Києві це можна зробити у 143 пунктах.

Крім того, мер прокоментував інформацію про дистанційне навчання у школах. За його словами, такі заходи ввели за рекомендаціями медиків та епідеміологів.

"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей, а також їхніх сімей та близьких. Тому що багато дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. А це збільшення кількості хворих серед дорослих. Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, з 13 листопада посилять карантин у Київській області.

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