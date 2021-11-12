Карантин у Києві: Кличко розповів, коли послаблять обмеження

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада прийме рішення послабити карантинні заходи, коли динаміка захворюваності COVID-19 піде на спад. Однак поки що говорити про це рано, тому що кількість випадків інфікування зростає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

За словами міського голови, на сьогоднішній день у лікарнях Києва ліжка заповнені на 70%. Також практично переповнені пацієнтами палати інтенсивної терапії.

"Якщо у нас відбудеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи. Ми сьогодні робимо все можливе, щоб цього не допустити. Лікарні забезпечені киснем, медикаментами, засобами захисту. Місто виплачує медикам надбавки", - сказав Кличко.

Він також додав, що після запровадження жорстких карантинних заходів мешканці столиці почали масово вакцинуватися. Зараз у Києві це можна зробити у 143 пунктах.

Крім того, мер прокоментував інформацію про дистанційне навчання у школах. За його словами, такі заходи ввели за рекомендаціями медиків та епідеміологів.

"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей, а також їхніх сімей та близьких. Тому що багато дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. А це збільшення кількості хворих серед дорослих. Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями", - зазначив Кличко.