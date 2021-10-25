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Карантин в Киеве: какие ограничения действуют в метро

Автор: Ирина Гамерская

Карантин в Киеве на данный момент соответствует требованиям "оранжевой" зоны. Ограничений для транспорта, в частности для метро, не предусмотрены, но все пассажиры должны носить маски.

Об этом сообщила заместитель начальника КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон в эфире "Украина 24".

"Мы работаем без ограничений по предъявлению сертификатов или тестов ПЦР. Мы работаем в обычном режиме. Что касается масочного режима, то он обязателен", - отметила она.

По словам Макогон, на нарушителей масочного режима составляют протоколы.

"По информации полиции, которая имеет полномочия для составления таких протоколов, с начала года их было 3815, а только за октябрь - 143", - добавила она.

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