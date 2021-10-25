RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Карантин у Києві: які обмеження діють у метро

Автор: Ирина Гамерская

Карантин у Києві наразі відповідає вимогам "помаранчевої" зони. Обмежень для транспорту, зокрема для метро, не передбачено, але всі пасажири мають носити маски.

Про це повідомила заступниця начальника КП "Київський метрополітен" Наталія Макогон в ефірі "Україна 24".

"Ми працюємо без обмежень щодо пред'явлення сертифікатів або тестів ПЛР. Ми працюємо в звичайному режимі. Що стосується маскового режиму, то він є обов'язковий", - зазначила вона.

За словами Макогон, на порушників маскового режиму складають протоколи.

"За інформацією поліції, яка має повноваження до складання таких протоколів, з початку року їх було 3815, а тільки за жовтень - 143", - додала вона.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКарантин