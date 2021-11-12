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Карантин в Киеве: две школы продолжали работать, несмотря на запрет

Автор: Иванна Шовкун

Маниторинговая группа зафиксировала нарушение карантинных ограничений в учебных заведениях Киева. Две столичные частные школы не ввели дистанционное обучение, а дети присутствовали в класссах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Очное обучение зафиксировали в частной школе Елены Ведерниковой, которая находится по адресу улица Сосновая, 10 и в ЧП "Логос" - проспект Оболонский, 16.

"На момент визита мониторинговых групп заведения продолжали допускать посетителей, в частности соискателей образования, в свои помещения и проводить учебный процесс в очном режиме", - говорится в сообщении.

О нарушении карантинных правил сообщили в Национальную полицию Украины. Отмечают, что такие правонарушения во время карантина могут способствовать распространению COVID-19.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что учебные заведения должны перейти на очную форму преподавания после отстранения невакцинированных сотрудников.

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Киевшкола