Карантин у Києві: дві школи продовжували працювати, незважаючи на заборону

Маніторингова група зафіксувала порушення карантинних обмежень у навчальних закладах Києва . Дві столичні приватні школи не запровадили дистанційне навчання, а діти були присутні у класах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

Очне навчання зафіксували у приватній школі Олени Ведерникової, яка знаходиться за адресою вулиця Соснова, 10 та у ПП "Логос" - проспект Оболонський, 16.

"На момент візиту моніторингових груп заклади продовжували допускати відвідувачів, зокрема здобувачів освіти, у свої приміщення та проводити навчальний процес у очному режимі", - йдеться у повідомленні.

Про порушення карантинних правил повідомили у Національній поліції України. Зазначають, що такі правопорушення під час карантину можуть сприяти поширенню COVID-19.