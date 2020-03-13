Карантин в Киеве: как будет работать метро

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

РБК-Украина рассказали, как будет работать метро во время карантина

Во время карантина из-за коронавируса метрополитен в Киеве будет работать в обычном режиме. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

Макогон отметила, что в метро проводят дезинфекцию, применяют усиленные меры.

"Сейчас нет никаких распоряжений относительно ограничений. А что какие-то страны ограничивали общественный транспорт? Мы проводим дезинфекцию, применяем усиленные меры, но работаем в обычном режиме", - сообщила Макогон.

По ее словам, всем работникам метрополитена рекомендуется носить маски.

"Два раза в день проводится дезинфекция пола, поручней, подоконников, ручек дверей. Один раз в день перед выпуском всего подвижного состава. Поезд обрабляеться полностью перед тем как выезжает из депо. Используем растворы Тентамин и Тентамин+. Работникам рекомендован масочный режим", - добавила она.

Как работает киевское метро

Основное время открытия всех станций - 5:45 (раньше всего открывается ст. Бориспольская - в 05:20; позже всего открывается ст. Сырец - в 05:55). Основное время закрытия всех станций - 00:00 (раньше всего закрывается ст. Ипподром - в 23:54; позже всего закрывается ст. Театральная - в 00:18).

Интервал движения поездов зависит от времени суток, дня и линии. В час-пик (с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00): 1 мин. 30 сек. - 3 мин. 00 сек. В вечернее время (в выходные и праздничные дни): 5 - 10 мин.

Напомним, из-за карантина в связи с коронавирусом Украина запрещает въезд жителям оккупированного Донбасса, при этом еще согласовывается список пунктов пропуска, которые продолжат работать на государственной границе.