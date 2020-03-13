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Карантин у Києві: як буде працювати метро

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 14:28
Карантин у Києві: як буде працювати метро
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

РБК-Україна розповіли, як буде працювати метро під час карантину

Під час карантину через коронавірус метрополітен в Києві буде працювати в звичайному режимі. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила речник метрополітену Наталія Макогон.

Макогон зазначила, що у метро проводять дезінфекцію, застосовують посилені заходи.

"Наразі немає ніяких розпоряджень щодо обмежень. А що якісь країни обмежували громадський транспорт? Ми проводимо дезінфекцію, застосовуємо посилені заходи, але працюємо в звичайному режимі", - повідомила Макогон.

За її словами, всім працівникам метрополітену рекомендовано носити маски.

"Два рази в день проводиться дезінфекція підлоги, поручні, підвіконня, ручки дверей. Один раз в день перед випуском весь рухомий склад. Поїзд обрабляється повністю перед тим як виїжджає з депо. Використовуємо розчини Тентамін та Тентамін +. Працівникам рекомендований масковий режим", - додала вона.

Як працює київське метро

Основний час відкриття всіх станцій - 5:45 (раніше всього відкривається ст. Бориспільська - о 05:20; найпізніше відкривається ст. Сирець - в 5:55). Основний час закриття всіх станцій - 00:00 (раніше всього закривається ст. Іподром - о 23:54; найпізніше закривається ст. Театральна - в 00:18).

Інтервал руху поїздів залежить від часу доби, дня і лінії. У час-пік (з 7:00 до 10:00 і з 17:00 до 20:00): 1 хв. 30 сек. - 3 хв. 00 сек. У вечірній час (у вихідні та святкові дні): 5 - 10 хв.

Нагадаємо, через карантин у зв'язку з коронавірусом Україна забороняє в'їзд жителям окупованого Донбасу, при цьому ще узгоджується список пунктів пропуску, які продовжать працювати на державному кордоні.

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