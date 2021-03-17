Карантин в Харьковской области планируют усилить. Будут транспортные ограничения

Жителей Харьковской области призвали готовиться к более суровым карантинным мероприятиям. В частности, населению нужно быть готовым к транспортным ограничениям.
Об этом заявил заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк, сообщает местное издание mykharkov.info.
По его словам, жители также должны быть готовы к переходу учебных заведений среднего и высшего образования на дистанционное обучение.
"Конкретные ограничительные меры будут рассматриваться во время заседаний региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, но мы должны наработать профессиональные рекомендации и алгоритмы, которые помогут правильной организации карантина", - сообщил он.
Отметим, за минувшие сутки в Харьковской области выявили 750 новых случаев коронавируса.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что местная власть может сама принимать решение об усилении карантина.
Отметим, с 19 марта во Львове вводят усиленный карантин. В частности, прекращают работу все учреждения культуры.