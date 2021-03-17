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Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження

Автор: Анастасія Рокитна

Мешканців Харківської області закликали готуватися до більш суворих карантинних обмежень. Зокрема, населенню потрібно бути готовим до транспортних обмежень.

Про це заявив заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, повідомляє місцеве видання mykharkov.info.

За його словами, мешканці також повинні бути готові до переходу навчальних закладів середньої та вищої освіти на дистанційне навчання.

"Конкретні обмежувальні заходи будуть розглядатися під час засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але ми повинні напрацювати професійні рекомендації та алгоритми, які допоможуть правильній організації карантину", - повідомив він.

Зазначимо, за минулу добу в Харківській області виявили 750 нових випадків коронавірусу.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що місцева влада може сама приймати рішення про посилення карантину.

Зазначимо, з 19 березня у Львові вводять посилений карантин. Зокрема, припиняють роботу всі заклади культури.

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Новини України Карантинтранспорт
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