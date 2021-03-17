Карантин у Харківській області планують посилити. Будуть транспортні обмеження

Мешканців Харківської області закликали готуватися до більш суворих карантинних обмежень. Зокрема, населенню потрібно бути готовим до транспортних обмежень.

За його словами, мешканці також повинні бути готові до переходу навчальних закладів середньої та вищої освіти на дистанційне навчання.

"Конкретні обмежувальні заходи будуть розглядатися під час засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але ми повинні напрацювати професійні рекомендації та алгоритми, які допоможуть правильній організації карантину", - повідомив він.

Зазначимо, за минулу добу в Харківській області виявили 750 нових випадків коронавірусу.