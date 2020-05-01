Карантин в Чехии: откроют магазины и позволят массовые мероприятия

Правительство Чехии на заседании в четверг, 30 апреля, приняло решение об ускорении процесса ослабления карантина в стране, введенного из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на iRozhlas.

По словам министра здравоохранения Адама Войтеха, правительство решило разрешить общественные, культурные и спортивные мероприятия, а также церковные и свадебные службы, но при участии не более 100 человек. Ограничения ослабят с 11 мая.

Также правительство разрешило открыть торговые центры, парикмахерские и салоны красоты, музеи, галереи, замки, а также открытые площадки для подготовки профессиональных спортсменов. Откроются кинотеатры и театры, но также с ограничением в 100 зрителей, которые должны быть на расстоянии друг от друга, если это не члены семьи.

Кроме того, начиная с 1 мая дети до 7 лет не будут обязаны носить маски в детских садах. Это послабление также распространяется на актеров и музыкантов.

Отмечается, что послабления были объявлены после того, как чешский Минздрав сообщил о росте количества новых случаев инфицирования коронавирусом третий день подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что 28 апреля парламент Чехии проголосовал за продление режима чрезвычайного положения в стране, из-за пандемии коронавируса. Действие чрезвычайного положения было продлено до 17 мая, однако в правительстве настаивали на продлении до 25 мая.