Карантин в Англии могут вернуть уже через три недели, - ученые

Карантин в Англии с обязательным ношением масок и другими ограничениями могут вернуть уже через три недели. К такому выводу пришли члены Научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (Sage).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Ученые полагают, что британский премьер Борис Джонсон должен быть готов принять меры в первую неделю августа, чтобы избежать перегрузки Национальной службы здравоохранения.

Предполагается, что ограничения нужно возвращать, если ежедневная госпитализация в Великобритании достигнет показателей 1000 - 2000. На сегодня этот показатель достиг отметки 745.

Согласно прогнозу, количество ежедневных госпитализаций может составить почти 1500 уже в первую неделю августа, достигнув максимума в 3000 к концу месяца, что близко к показателям первой волны в апреле 2020 года.