В Карабахе режим прекращения огня сохранить не удалось, - Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в очередной раз не получилось сохранить режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. При этом он отметил, что армянский народ готов на компромисс, но не на капитуляцию Карабаха.

Об этом Пашинян сообщил во время видеотрансляции в Facebook.

По его словам, армянский народ и правительство готовы к взаимным уступкам, "даже к болезненным", однако к капитуляции армянский народ не готов ни при каких условиях.

"И армянский народ, каким бы нелогичным казалось в условиях наших ограниченных ресурсов, должен найти дополнительные силы для противостояния и защите своих прав", - заявил Пашинян.

Напомним, вчера в США заявили, что с утра 26 октября в Нагорном Карабахе вступает в силу третье перемирие. Об этом Азербайджан и Армения договорились во время переговоров в США. При этом 29 октября минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в Карабахе проведет встречу.

Несмотря на это утром Министерство обороны Азербайджана сообщило о нарушениях перемирия со стороны Армении.

До этого Армения и Азербайджан обвинили друг друга в срыве перемирия, которое было достигнуто 18 октября.